مجلس نواب ليبيا يؤجل إعلان موقفه من الحوار السياسي

أعلن #مجلس_النواب_الليبي ، مساء الاثنين، عن تأجيل اتخاذ قرار بشأن مشاركته في #الحوار_السياسي إلى الثلاثاء.

وكان مقر المجلس قد احتضن مساء الاثنين جلسة حضرها ما يزيد عن 60 نائباً لمناقشة الأوضاع المستجدة بمنطقة #الهلال_النفطي وملف الحوار السياسي.

وأفادت مصادر برلمانية لـ"العربية نت" أن خلافات كبيرة عصفت بالجلسة بين النواب بسبب الموقف من الحوار السياسي وتأثير أحداث الهلال النفطي أخيراً مما استدعى من رئيس البرلمان #عقيلة_صالح رفع الجلسة وتأجيل اتخاذ الموقف الرسمي من الحوار إلى الثلاثاء.

وبحسب المصدر فقد انقسمت آراء النواب بشأن الحوار إلى ثلاثة اتجاهات تطالب أبرزها بمقاطعة الحوار السياسي ودعم الجيش في عملياته العسكرية، بينما توصي الثانية بتعليق الحوار بدلا من مقاطعته انتظارا لمستجدات الأحداث الحالية، وتطالب الثالثة بالاستمرار في الحوار مع رفع وتيرة الإدانة لأحداث الهلال النفطي ومطالبة المجتمع الدولي بموقف صارم ضد دول متهمة في دعم جماعات #سرايا_الدفاع الغازية للمنطقة النفطية، بحسب المصدر.

وكان المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، قد أعلن عن وصول عدد المطالبين بمقاطعة الحوار السياسي إلى ما يقارب الخمسين نائبا والتوقف عن مناقشة تشكيل اللجنة الجديدة الممثلة لمجلس النواب في لجنة الحوار السياسي.