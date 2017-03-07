استقالة مديرة مهرجان قرطاج واتهامات لوزير ثقافة تونس

أعلنت مديرة الدورة 53 لمهرجان #قرطاج الدولي، آمال موسى، عن استقالتها من إدارة المهرجان في دورته القادمة المبرمجة لصيف 2017.

وقالت موسى إن أسباب استقالتها تعود إلى "وصاية #وزير_الثقافة محمد زين العابدين على المهرجان من ناحية فرض الهيئة التي عملت معه حين إدارته للمهرجان في الدورة السابقة، أو التدخل في التوجهات وإطلاق يد مدير عام المؤسسة الوطنية للتظاهرات الفنية والمهرجانات الدولية واعتباره المسؤول الأول عن المهرجانات".

اتهمت #آمال_موسى في #استقالة توجهت بها للرأي العام الوزير "بالسعي إلى تهميش دورها كمديرة والضغط عليها من خلال الوصاية والعنف الرمزي وتجنيد بعض مستشاريه لتمرير إملاءات على امتداد ثلاثة أشهر" .

وقالت إنها "ترفض الانخراط في أجواء لا تعترف بالمشروع الثقافي الفني ولا تؤمن باستقلالية التصور ناهيك عن غموض والتباس المسألة المالية للمهرجان رافضة تكرار ما وصفته بتجاوزات الدورة السابقة التي وصفتها بـ"الخطيرة" وفق نص الاستقالة.

كما وصفت موسى "الوزارة الحالية بأنها تفتقد إلى مشروع ثقافي تأسيسي حقيقي، وأعلنت أنها ستوافي الرأي العام والفنانين ومختلف وسائل الإعلام بكل التفاصيل".

استياء واتهامات

تعليقاً على استقالة آمال موسي كتب الصحافي محمد اليوسفي رئيس تحرير موقع "حقائق أونلاين" تدوينة على صفحته الخاصة على "فيسبوك" أكد فيها على أن "استقالة آمال موسى من #مهرجان_قرطاج_الدولي كشفت مجددا حجم الضحالة والخراب الذي آل إليه القطاع الثقافي بعد أن تحوّل إلى سوق نخاسة للاسترزاق وممارسة الدكترة (التسلط) والسعي المحموم لتحقيق المآرب الشخصية والسياسية الضيقة تحت غطاء #البيروقراطية والإدارة العميقة ووصاية سلطة الإشراف الفاقدة لأيّ مشروع أو تصوّر للرقي والنهوض بالحياة الثقافية لا في #تونس العاصمة ولا في الجهات الداخلية."

وخلفت استقالة موسى من إدارة مهرجان قرطاج الذي يعد أحد أبرز المهرجانات العربية والدولية موجة من التعاطف والاستياء أيضا، فهي ليست بالحدث العابر بالنظر لأهمية التظاهرة وبالتالي فإنها لا يمكن أن تمر من دون بحث وتدقيق.

واعتبر العديد من المهتمين بالشأن الثقافي في تونس أن استقالة موسى تعد مناسبة لبحث السياسة الثقافية في البلاد وخاصة كيفية إدارة التظاهرات الكبرى على غرار #معرض_تونس_الدولي_للكتاب الذي لم تعد تفصلنا عنه سوى أيام قليلة وغيره من التظاهرات #المسرحية و #السينمائية وأيضا كيف يصرف الدعم على الإنتاج و #الإبداع_الثقافي .