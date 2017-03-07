التطورات العسكرية تهدد بوقف إنتاج النفط في ليبيا

قال مسؤولون عسكريون إن #الجيش_الليبي نفذ غارات جوية جديدة ويحشد قواته البرية في إطار محاولته لاستعادة اثنين من أكبر موانئ #النفط في البلاد، حيث بات السدر وراس لانوف وهما ميناءان رئيسيان لتصدير النفط مسرحاً للعمليات العسكرية بين الجيش الليبي ومجموعات مسلحة تسيطر على الميناءين.

وأخذ الجيش الليبي في إعداد سلاحه الجوي وطائراته الحربية، ووضعها تحت أهبة الاستعداد للمشاركة في دعم القوات البرية التي بدأت كذلك في إعداد ألويتها القتالية لحسم المعارك على الأرض.

فيما أصدر سفراء كل من #فرنسا والمملكة المتحدة و#الولايات_المتحدة الأميركية في العاصمة #طرابلس بياناً دانوا فيه تصعيد أعمال العنف في منطقة الهلال النفطي.

ودعوا أيضاً إلى وقف فوري لإطلاق النار، وذكر البيان بالحاجة الملحة لقوة عسكرية وطنية موحدة تحت إمرة مدنية، وضرورة الاحتفاظ بالبنية التحتية للنفط وتصديره، تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط، التي تعمل تحت سلطة وإشراف حكومة #الوفاق_الوطني.

وجدد السفراء الثلاثة في بيانهم دعم المصالحة السياسية وجهود حكومة الوفاق الوطني.

إلى ذلك، تهدد التطورات العسكرية في #الهلال_النفطي بوقف إنتاج النفط الذي بلغ في الآونة الأخيرة 700 ألف برميل يومياً، قبل أن ينخفض إلى 636 ألف برميل مع تصاعد العنف.