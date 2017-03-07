الدول الكبرى تدعو لوقف القتال في الهلال النفطي الليبي

استنكر سفراء دول #الولايات_المتحدة و #بريطانيا و #فرنسا لدى #ليبيا التصعيد العسكري وأعمال #العنف التي تشهدها منطقة #الهلال_النفطي مطالبين بضرورة #وقف_إطلاق_النار .

ودعت الدول الثلاث، في بيان مشترك لها مساء الاثنين، إلى ضرورة "تشكيل قوة عسكرية وطنية موحدة تحت إمرة سلطات سياسية لحفظ الأمن وتأمين مصادر الاقتصاد البلاد"، مشيرين إلى ضرورة سيطرة مؤسسة النفط على #المنشآت_النفطية بإشراف #حكومة_الوفاق .

كما طالبت الدول الثلاث بضرورة "وقف الأعمال الاستفزازية ضد موظفي مؤسسة النفط وتجنيب مرافقها الأضرار"، في إشارة لسيطرة قوات موالية لحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني السابق على مقر المؤسسة بالعاصمة السبت.

وحثت الدول الثلاث حكومة الوفاق على ضرورة إشرافها على المؤسسة الوطنية للنفط وتبعيتها المباشرة لها واستثمار موارد النفط لصالح جميع الليبيين.