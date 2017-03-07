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ليبيا.. مجلس النواب يلغي الاتفاق السياسي لحكومة الوفاق

المصدر: العربية.نت - محمد العربي
من القوات الليبية "أرشيفية"
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أعلن #مجلس_النواب_الليبي عن إلغاء قرار اعتماده للاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي لحكومة #الوفاق بالإضافة لتعليق مشاركته في الحوار السياسي.

وكان المجلس أصدر قراراً نهاية يناير من العام الماضي لاعتماد #الاتفاق_السياسي مع التحفظ على المادة الثامنة منه واعتماد #المجلس_الرئاسي وتكليفه بتشكيل حكومة وفاق.

وبحسب مصادر برلمانية، فإن جلسة اليوم تم التصويت فيها على القرار بالاجتماع بحضور 56 نائباً.

وبحسب القرار فإن المجلس سيعلق مشاركته في أي #حوار إلى حين إعلان #الأطراف_الليبية موقفها بشكل واضح من الهجوم على #الهلال_النفطي الذي نفذته #ميليشيات ما يعرب بسرايا الدفاع عن #بنغازي.

وقبيل الاعتداء المسلح على #المنطقة_النفطية كان #مجلس_النواب يناقش آلية لتشكيل لجنة حوار جديدة لتمثيله في عمليات الحوار السياسي المزمع عقدها لإجراء تعديلات على #اتفاق_الصخيرات.

كلمات دالّة

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