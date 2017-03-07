معركة النفط الليبي تتصدر اهتمام مواقع التواصل

طغت المستجدات الأخيرة بمنطقة #الهلال_النفطي على اهتمام رواد مواقع #التواصل_الاجتماعي في #ليبيا التي تحولت إلى وسائل إعلام بديلة تولت نقل الأحداث لحظة بلحظة، كما كشفت عن حجم الانقسام الكبير فيما بينهم.

وتشهد المنطقة صراعاً عسكرياً بين قوات الجيش الذي يقوده خليفة #حفتر والمجموعات المسلحة التابعة لما يسمّى "سرايا الدفاع عن بنغازي"، سرعان ما انتقل من الأرض إلى العالم الافتراضي بين النشطاء الداعمين للجيش وآخرين مشجعين لتقدم قوة السرايا.

وظهرت العديد من #الهاشتاغات على صفحات الليبيين، تصدرها هاشتاغ #الهلال النفطي، وكذلك هاشتاغ #العودة إلى بنغازي، وعكست التدوينات التي كتبها أصحابها حالة الانقسام بين الليبيين، حيث تبادل النشطاء الاتهامات والشتائم فيما بينهم، في مشهد أظهر حالة الاستقطاب السياسي والصراع المناطقي الذي آل إليه الصراع في ليبيا.