مقتل برلماني مغربي برصاصة في رأسه بالدار البيضاء

لقي عضو في #البرلمان_المغربي مصرعه برصاص بندقية صيد، ليلة الأربعاء، في مدينة #الدار_البيضاء المغربية.

وينتمي البرلماني القتيل إلى كتلة حزب #الاتحاد_الدستوري اليميني، في مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي.

هذا وتلقى البرلماني #عبد اللطيف_مرداس، رصاصة في رأسه، بقرب بيته في حي سكني اسمه كاليفورنيا في مدينة الدار البيضاء.

وانتشر الخبر على نطاق واسع في مواقع #التواصل_الاجتماعي وعلى مواقع إخبارية مغربية على الإنترنت.

وشرعت الشرطة المغربية في تحقيقاتها في مكان حدوث جريمة قتل النائب البرلماني المغربي.

