"الوفاق" تطالب حرس المنشآت باستلام الهلال النفطي بليبيا

طالب المجلس الرئاسي لـ #حكومة_الوفاق الوطني في ليبيا جهاز #حرس_المنشآت النفطية استلام المنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي.

وأشار #المجلس_الرئاسي في بيان صدر عنه إلى أن مهمة الجهاز تقتصر على حراسة المنشآت وتسهيل عمليات المؤسسة الوطنية للنفط.

وجدد المجلس دعوته لجميع الأطراف إلى حقن الدماء، مؤكداً رفضه للتصعيد العسكري في أي بقعة من #ليبيا.

وفي سياق متصل، أعلنت ميليشيات #سرايا_الدفاع_عن_بنغازي التي هاجمت قوات الجيش في منطقة #الهلال_النفطي أنها ستسلم الموانئ لحكومة الوفاق الوطني، ما يشير ضمنيا إلى تورط بعض الكتائب الموالية لحكومة الوفاق في الهجوم.

لكن المجلس الرئاسي كان قد أكد أنه لم تصدر أي تعليمات لأي قوة بالتحرك نحو الموانئ التي كانت تحت إمرة #الجيش_الليبي. ومن جهتها أكدت ميليشيات "سرايا الدفاع" أنها لا تنتمي إلا لدار الإفتاء الرافضة للاتفاق السياسي.

يذكر أن منطقة الهلال النفطي تحوي على 80% من الثروة النفطية لليبيا، وتحاول الميليشيات استغلالها للإيقاع بين المجلس الرئاسي والجيش الليبي.