المغرب يعتقل داعشييْن خططا لتنفيذ عملية إرهابية

أعلن مكتب محاربة الإرهاب في #المغرب عن إيقاف عنصرين متطرفين مواليين لداعش في مدينة #الدار_البيضاء.

ففي بيان صحافي لوزارة الداخلية فإن المشتبه بهما، "متورطان في الإشادة بالجرائم الدموية" لـ #داعش.

وخطط المعتقلان، لـ"تنفيذ عمليات إرهابية، في داخل #المغرب، واستعمال متفجرات"، وقاما معا بـ"اقتناء معدات تدخل في صناعة العبوات الناسفة".

وعثرت الشرطة المغربية، عند المعتقلين على أسلاك نحاسية، ومحرار وبطاريات كهربائية، وقارورة تحتوي على سائل مشبوه، وكيس به مسحوق، ومعدات أخرى يشتبه في استعمالها في صناعة العبوات المتفجرة.