"أزمة داخلية" توقف جميع رحلات الخطوط التونسية

أعلنت الخطوط الجوية التونسية توقف رحلاتها إلى جميع الجهات بسبب مشاكل داخلية بين الطيارين والفنيين، حسب ما أفادت صحف ووسائل إعلام محلية.

وعلى الفور، انتقل #وزير_النقل أنيس غدير إلى #مطار_تونس_قرطاج ليجتمع بالأطراف المعنية على إثر الخلاف الذي جد اليوم بين الطيارين والفنيين، والذي تسبب باضطراب في رحلات طائرات #الخطوط_التونسية.

وقرر الوزير تكوين خلية أزمة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الرادعة ضد من يثبت مسؤوليته في الاضطراب الحاصل بالمطار، مشددا على أنه لا مجال للفوضى والتسيب.

وكانت تعزيزات أمنية مكثفة وصلت صباح اليوم الخميس إلى مطار تونس قرطاج على إثر توقف الرحلات التابعة لشركة الخطوط التونسية.