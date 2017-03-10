لماذا روّج سفير فرنسا بتونس لهذه التماسيح؟

قام #سفير_فرنسا_بتونس أوليفييه بوافر دارفور بتصوير روبرتاج عن حديقة التماسيح التي توجد بجزيرة #جربة_السياحية ونشره على صفحته الرسمية في #فيسبوك، وذلك بهدف دعوة السياح خاصة الفرنسيين منهم إلى القدوم إلى هذه الجزيرة والاستمتاع بمشاهدة التماسيح بمختلف أنواعها واكتشاف طريقة عيشهم والتقاط الصور معهم.

وجاءت بادرة الديبلوماسي الفرنسي ردا على حادثة قتل تمساح حديقة الحيوانات البلفيدير في #تونس العاصمة الأسبوع الماضي من طرف بعض الزوار رميا بالحجارة، والتي تناولتها معظم وسائل الإعلام الأجنبية.

وقال دارفور في تدوينته، إنه وبالرغم من أن حديقة الحيوانات بالبلفيدير تبكي فقدان تمساحها، في جربة يعيش أكثر من 400 تمساح في واحدة من أكبر الحدائق المخصصة لهذا النوع من الحيوانات في البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف السفير الفرنسي قائلا "في جربة كل شيء جاهز لعودة السياح الفرنسيين الذين بإمكانهم زيارة حديقة التماسيح والمتاحف وغيرها من الأماكن الجميلة هنا".

وتجدر الإشارة إلى أن جزيرة جربة التي تقع جنوب شرق تونس تشتهر بقرية التماسيح التي تأسّست عام 2002، وهي أكبر محمية للتماسيح تتواجد بدول البحر الأبيض المتوسط تجلب إليها سنويا آلاف الزوار من داخل تونس وخارجها.

وتفاعل التونسيون مع الخطوة التي قام بها السفير الفرنسي في بلادهم وشاركت بعض الصفحات ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الفيديوهات التي قام السفير بالتقاطها، وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها السفير بالترويج لتونس حيث سبق وأن قام بالدعاية للمنتجات التونسية في وسائل الإعلام الفرنسية وشجع على استهلاكها على غرار التمور والبرتقال.