تسليم سيف الإسلام القذافي للمجلس الاجتماعي بالزنتان

أفاد #المجلس_العسكري لمدينة #الزنتان أقصى غرب ليبيا بأن آمر كتيبة أبوبكر الصديق العقيد العجمي العتيري، سلم #نجل_القذافي سيف الإسلام إلى لجنة مشكلة من المجلس الاجتماعي للمدينة.

وكشف المجلس في بيان له، مساء اليوم السبت، أن #سيف_الإسلام تسلمته لجنة مشكلة من أهالي وثوار المدينة برعاية المجلس الاجتماعي للزنتان، دون الإفصاح عن موقع هذا المكان.

يشار إلى أن العقيد العتيري قال في مقابلة الأسبوع الماضي مع قناة فرانس 24 إن سيف الإسلام استفاد من قانون العفو العام الصادر من مجلس النواب، وإنه حر طليق داخل التراب الليبي.

ومنذ اعتقال سيف الإسلام نهاية عام 2011 في صحراء #ليبيا من قبل #ثوار الزنتان قبع القذافي في محبسه بالزنتان تحت حماية كتيبة العقيد العتيري ولم يغادرها رغم مطالبات محطمة استئناف طرابلس التي حكمت عليه بالإعدام غيابيا في يوليو 2015.