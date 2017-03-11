جيش ليبيا يقصف مجددا "سرايا بنغازي" بالسدرة ورأس لانوف

جدد #الجيش_الليبي قصفه لمواقع المجموعات المسلحة المسماة #سرايا_بنغازي في #السدرة و #رأس_لانوف ، في محاولة لاستعادة المناطق التي خسرها في منطقة الهلال النفطي منذ أسبوع.

ولاتزال المجموعات المسلحة المسماة سرايا بنغازي منذ أيام تحكم قبضتها على بعض من أجزاء #الهلال_النفطي في #ليبيا بعد هجومها عليه.

في حين يتمركز الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر الآن هي #العقيلة ، بشر ، و #البريقة ، وأعلن الجيش العقيلة منطقة عسكرية ما يعني أن حركة المركبات والآليات المدنية ممنوعة فيها.

ويبدو واضحا عزم الجيش استمرار معاركه مع المسلحين إلى حين استرجاع المناطق التي خسرها بعد هجماتهم على الهلال النفطي منذ أسبوع رغم دعوات المجلس الرئاسي لجميع الأطراف بالانسحاب من المنطقة وإلى توحيد #حرس_المنشآت_النفطية تحت جهاز واحد يخضع لإشراف المؤسسة الوطنية للنفط، ويعمل حسب قول المجلس على الدفاع عن المنشآت النفطية من أي #اعتداء .