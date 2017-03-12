إيطاليا تطرد تونسياً مشتبهاً في صلته بمهاجم برلين

قالت وزارة الداخلية الإيطالية، الأحد، إن إيطاليا طردت تونسياً ربما تربطه صلات بالرجل الذي قتل 12 شخصاً في #برلين عندما دهسهم بشاحنة في سوق مزدحمة لعيد الميلاد.



وأضافت الوزارة في بيان أن اسم التونسي، وهو من سكان لاتينا قرب #روما، ورد في تحقيقات بدأت في أعقاب #هجوم_برلين في 19 كانون الأول/ديسمبر.



وتابعت أن الرجل البالغ من العمر 37 عاما هو صاحب رقم هاتف عُثر عليه بين الأرقام المسجلة على هاتف #أنيس_العامري منفذ هجوم برلين.