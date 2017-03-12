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إيطاليا تطرد تونسياً مشتبهاً في صلته بمهاجم برلين

المصدر: ميلانو – رويترز
من حادث الدهس في برلين ليلة الميلاد
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قالت وزارة الداخلية الإيطالية، الأحد، إن إيطاليا طردت تونسياً ربما تربطه صلات بالرجل الذي قتل 12 شخصاً في #برلين عندما دهسهم بشاحنة في سوق مزدحمة لعيد الميلاد.

وأضافت الوزارة في بيان أن اسم التونسي، وهو من سكان لاتينا قرب #روما، ورد في تحقيقات بدأت في أعقاب #هجوم_برلين في 19 كانون الأول/ديسمبر.

وتابعت أن الرجل البالغ من العمر 37 عاما هو صاحب رقم هاتف عُثر عليه بين الأرقام المسجلة على هاتف #أنيس_العامري منفذ هجوم برلين.

كلمات دالّة

#برلين, #روما, #هجوم برلين, #أنيس العامري

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