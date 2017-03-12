الأمين العام للحزب الحاكم يكذب ما يشاع عن صحة بوتفليقة

نفى #جمال_ولد_عباس الأمين العام للحزب الحاكم #جبهة_التحرير_الوطني في الجزائر، ما راج مؤخرا في وسائل الإعلام عن تعقد الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز #بوتفليقة ، مؤكدا أن الرئيس في #صحة جيدة ويؤدي مهامه كاملة.

وصرح جمال ولد عباس، السبت بالجزائر العاصمة، أن بوتفليقة "يمارس مهامه بشكل عادي ولا داعي للمزايدات".

وأكد ولد عباس خلال ندوة صحفية أنه زار "مؤخرا" الرئيس بوتفليقة وهو "يمارس مهامه بصفة عادية"، مبرزا أن "الرئيس من حقه الخلود إلى الراحة"، قائلا "دعوا الرئيس وشأنه".

وذكر في هذا السياق بتصريح وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي #رمطان_لعمامرة الذي قال فيه إن استقبال وزير الخارجية الإسباني من طرف رئيس الجمهورية "لم يكن مبرمجا" خلال زيارته الأخيرة إلى #الجزائر.

وتأتي تصريحات ولد عباس في وقت ساد القلق في #الشارع_الجزائري حول #الوضع_الصحي لبوتفليقة واستمرار غيابه عن مختلف الأحداث السياسية منذ تأجيل زيارة المستشارة الألمانية للجزائر في 20 فبراير الماضي بسبب إصابته بالتهاب الشعب الهوائية حسب ما أعلنت عنه الرئاسة الجزائرية، مما أثار مخاوف في البلاد من تعطل أداء مؤسسات الدولة.