الراب.. الفن الأكثر استماعاً لدى الشباب في تونس

من المنع والقمع إلى الفن الأكثر استماعاً عند الشباب في تونس، إنها #موسيقى_الراب التي أخذت مكانها في تونس وأصبحت تمثل جزءا من الحقل الثقافي خلال الأعوام الأخيرة بعد أن صارت من أكثر #الأنماط_الموسيقية طلباً في المهرجانات والحفلات.

وكان لـ #الثورة_التونسية الفضل في انتشار موسيقى الراب وجلب اهتمام الناس لها بعد أن تجرأت على انتقاد الرئيس زين العابدين بن علي مما جعل #مغني_الراب عرضة للملاحقات الأمنية، وهو ما أكسبتهم شعبية كبيرة بسبب دورهم الكبير في التغيير الذي حصل في تونس، فأصبح بعد ذلك هذا الفن قبلة لعديد #هواة_الراب.

#بلطي و #الجنرال و #بسيكو_أم أو #كافون و #كلاي_بي_بي_جي هم الأسماء الأكثر متابعة اليوم في تونس، فأغانيهم استطاعت استقطاب قاعدة جماهيرية شبابية كبيرة خاصة من أبناء الأحياء الشعبية والأوساط الاجتماعية المهمشة والفقيرة الذين وجدوا في كلمات أغانيهم ما يعبر عن واقعهم بمشاكله وهمومه.

فريد العيوني، سائق شاحنة يبلغ من العمر 28 عاما، أصبح #الراب هو لونه المفضل الذي يحب سماعه في كل الأوقات، فقد وجد في هذه الموسيقى الفن الذي يعبر عن ما بداخله وعن ما يعيشه من مشاكل في حياته اليومية. ويشرح فريد ذلك لـ"العربية.نت" قائلاً: "الراب يتحدث باسمي وباسم كل الشباب بإيقاعات عصرية وكلمات مقتبسة من استعمالنا اليومي، أراه كذلك وسيلة هامة للاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية والسياسية وإسماع أصواتنا للسلطة علّها تلتفت إلينا".

ومن أكثر المواضيع التي يتطرق لها فن الراب في #تونس ويعبر عنها الفنانون في كلمات أغانيهم القضايا الاجتماعية كالفقر والبطالة وأحلام الشباب في الهجرة وأوضاع السجون ومشاكل الحب كذلك، إضافة إلى انتقاد الوضع السياسي والمسؤولين والفساد. ولترويج هذه #الأغنيات يتم الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة الـ #يوتيوب باعتبار أنها المنصات الاجتماعية الأكثر استعمالا من طرف #الشباب_التونسي.

لكن هذا #الفن لم يعد حكرا على الفئات المهمشة ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا فقد أصبح يستقطب حتى أبناء الأحياء الراقية حسب طارق بلحاج محمد الأستاذ في علم الاجتماع، الذي اعتبر أن موسيقى الراب تحولت إلى #ثقافة اجتماعية سائدة تشمل كل شرائح المجتمع لأنها استطاعت الخروج عن المألوف وتمكنت من كسر القوالب والنمطية للفن، كما تحولت إلى قضية رأي عام بين مؤيد ومعارض لهذه #الموسيقى.