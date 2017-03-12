في تونس.. الأهالي يقاومون الإرهاب مع الأمن

في كل العمليات الإرهابية التي حصلت داخل #المدن_التونسية، وقف التونسيون مع قوات الأمن والجيش في صد #الهجمات، رغم أن تدخلهم كان يمثل خطراً على حياتهم، رغم تحذيرات السلطات بضرورة الابتعاد عن مسرح العمليات.

برز ذلك بالخصوص في الهجوم الإرهابي الذي شنه تنظيم #داعش على مدينة بن قردان في مارس/آذار 2016، حيث كان لأهالي المدينة دور كبير في صد الهجوم وتقديم المساعدات لقوات الأمن.

كما بينت الصور والفيديوهات التي التقطها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مشاركة المواطنين قوات الأمن في دحر #الإرهاب، وكذلك تشجيعهم وبث الروح الوطنية فيهم.

وتكرر أيضاً مثل هذا السيناريو اليوم الأحد أثناء الهجوم الإرهابي على أمنيين في قبلي جنوب #تونس، إذ شارك أهالي المدينة قوات الأمن في العملية، فقد أكد شهود عيان لموقع "العربية.نت" أن أعدادا كبيرة من المواطنين خرجوا من بيوتهم ساعة سماع الرصاص، ومنهم من ساعد في تقديم المعونة لقوات الأمن.

وقال المحلل السياسي عادل الشاوش تعليقاً على هذه الظاهرة لـ"العربية.نت" إنها تعبر عن رفض المجتمع التونسي للإرهاب، وإن #التونسيين من خلال تعريض أنفسهم للخطر والمشاركة في مقاومة الإرهابيين يعبرون على رفضهم "التعايش مع الإرهاب".

وأضاف الشاوش أن المواطنين يشاركون في الحرب على الإرهاب، خاصة من خلال تقديم معلومات هامة حول التحركات المشبوهة لمن يشتبه بعلاقتهم مع #التنظيمات_الإرهابية.