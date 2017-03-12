في سابقة بالجزائر.. وفاة شخص في معارك انتخابية

لقي شخص مصرعه وأصيب 6، السبت، بولاية #تيارت (غرب #الجزائر العاصمة) إثر #مشادات عنيفة بالعصي و #الأسلحة_البيضاء ، بين الأطراف المتصارعة حول قائمة الحزب الحاكم في الجزائر " #جبهة_التحرير_الوطني " ( #الأفلان ) للانتخابات البرلمانية المقررة في الـ 4 من مايو المقبل.

وأوردت قناة "الشروق نيوز" أن المشادات اندلعت أمام مقر محافظة الآفلان، حيث استعملت فيها العصي والأسلحة البيضاء، انتهت بمقتل شخص وإصابة 6 آخرين نقلوا على جناح السرعة إلى المستشفى.

وأضاف المصدر أن الضحية في الخمسينات من العمر ويدعى منصور بورياح وهو مصاب بمرض ارتفاع الضغط الدموي.