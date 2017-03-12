قلق أميركي من دور روسي فعال في ليبيا على غرار سوريا

أعرب قائد عسكري أميركي عن قلقه من عزم #موسكو التدخل في #الأزمة_الليبية كما فعلت في #سوريا ، فيما كشفت تقارير صحافية عن وجود خبراء روس يساعدون قوات قائد الجيش الوطني #خليفة_حفتر في عمليات #إزالة_الألغام حتى الشهر الماضي.

قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا، الجنرال توماس فالدهوسر، وفي شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في #مجلس_الشيوخ ، رأى أن موسكو تحاول التأثير على القرار النهائي المتعلق بمن سيكون صاحب القرار في #الحكومة_الليبية عبر دعمها للواء خليفة #حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

وما عزز شهادة فالدهوسر وجود خبراء روس على الأرض في #ليبيا يساعدون قوات حفتر في عمليات إزالة الألغام، بحسب روايتهم.

ويخشى مسؤولون أميركيون من أن تصبح روسيا بدعمها لحفتر المستفيد المحتمل من الصراع الدائر حالياً للاستيلاء على #الهلال_النفطي الذي أصبح محور حرب أهلية مريرة في ليبيا.

دبلوماسيون غربيون رأوا أن الدور الروسي في ليبيا يبدو مشابها تماماً للتدخل الروسي في الصراع السوري، مشيرين إلى أن موسكو اتجهت إلى ليبيا بعد أن تمكنت قواتها الجوية من قلب المعادلة لصالح نظام الأسد، خاصة في حلب بدليل دعوة موسكو حفتر لزيارة حاملة الطائرات الروسية الأميرال كوزنيتسوف التي كانت متواجدة قبالة الساحل الليبي.