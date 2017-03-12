مقتل شرطي ومسلحين بهجوم على نقطة أمنية في جنوب تونس

قالت مصادر أمنية تونسية إن شرطيا واثنين من المسلحين المتطرفين قتلوا فجر اليوم الأحد في تبادل إطلاق نار بعد هجوم مباغت لمسلحين متطرفين على نقطة تفتيش في مدينة #قبلي الواقعة جنوب #تونس.

وهذا أول هجوم يستهدف دورية أمنية في مناطق سكنية منذ هجوم شنه مقاتلو تنظيم #داعش العام الماضي على مدينة #بن_قردان الحدودية مع #ليبيا والتي صدته #القوات_التونسية وقتلت خلالها عشرات المهاجمين.

وذكرت المصادر أن أربعة أشخاص يمتطون دراجات نارية فتحوا الرصاص على نقطة تفتيش بمنطقة #جنعورة في قبلي وقتلوا رجل أمن.

وقال مصدر أمني إن رجل أمن قتل بالإضافة لإرهابيين اثنين في المواجهة. وأصيب ثلاثة من رجال الأمن أيضا في تبادل إطلاق نار.

وتقوم #القوات_التونسية بحملة تفتيش واسعة سعيا لتعقب مهاجم آخر ما زال فارا.