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مقتل شرطي ومسلحين بهجوم على نقطة أمنية في جنوب تونس

المصدر: تونس - رويترز
دورية للأمن التونسي بعد هجوم ارهابي على بن قردان (أرشيفية)
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قالت مصادر أمنية تونسية إن شرطيا واثنين من المسلحين المتطرفين قتلوا فجر اليوم الأحد في تبادل إطلاق نار بعد هجوم مباغت لمسلحين متطرفين على نقطة تفتيش في مدينة #قبلي الواقعة جنوب #تونس.

وهذا أول هجوم يستهدف دورية أمنية في مناطق سكنية منذ هجوم شنه مقاتلو تنظيم #داعش العام الماضي على مدينة #بن_قردان الحدودية مع #ليبيا والتي صدته #القوات_التونسية وقتلت خلالها عشرات المهاجمين.

وذكرت المصادر أن أربعة أشخاص يمتطون دراجات نارية فتحوا الرصاص على نقطة تفتيش بمنطقة #جنعورة في قبلي وقتلوا رجل أمن.

وقال مصدر أمني إن رجل أمن قتل بالإضافة لإرهابيين اثنين في المواجهة. وأصيب ثلاثة من رجال الأمن أيضا في تبادل إطلاق نار.

وتقوم #القوات_التونسية بحملة تفتيش واسعة سعيا لتعقب مهاجم آخر ما زال فارا.

كلمات دالّة

#قبلي, #تونس, #داعش, #بن قردان, #ليبيا, #القوات التونسية, #جنعورة, #ارهاب, #الأمن التونسي, #جنوب تونس

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