ميليشيات "سرايا بنغازي" تذبح جنديين من الجيش الليبي

أعلنت غرفة عمليات سرت الكبرى التابعة لقيادة #الجيش_الليبي مقتل جنديين تابعين لها "ذبحاً بالسكاكين".

وأوضحت الغرفة، في بيان نشر على صفحتها الرسمية، أن جنديين يحملان رتبة "رئيس عرفاء" تابعين للكتيبة 131 مشاة تم أسرهما قبل أيام بمنطقة #راس_لانوف لقيا مصرعهما ذبحاً بالسكاكين بمطار رأس لانوف على يد مسلحي "سرايا الدفاع عن بنغازي".

وكانت "سرايا الدفاع عن بنغازي" قد أصدرت ليل أمس السبت بياناً أوضحت فيه رؤيتها السياسية، نافية أن يكون بين عناصرها أفراد متطرفين.

يشار إلى أن سرايا الدفاع عن بنغازي هي قوة مؤلفة من خليط من المليشيات التي تنتمي لمجموعات متطرفة طردتها قوات الجيش من #بنغازي وبقايا حرس المنشآت النفطية السابق ومليشيات قادمة من #مصراته، كانت قد اعلنت عن تأسيسها في حزيران/يونيو من العام الماضي بمرجعية دينية تنتمي للمفتي المعزول الصادق الغرياني الذي دعا لدعم هجومها الأخير على منطقة الهلال.