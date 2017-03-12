نواكشوط.. الآلاف يحتجون على تعديل الدستور

شهدت العاصمة الموريتانية، مساء السبت، #نواكشوط مظاهرات احتجاجاً على تصويت البرلمان على تعديل الدستور.

فلم يتأخر رد قوى المعارضة الموريتانية على تصويت مجلس النواب لصالح #تعديل_الدستور كثيراً، فقد لبى آلاف من المعارضين نداء قادة المعارضة للتظاهر.

وسار زعماء المعارضة في مقدمة المتظاهرين، الذين رفعوا شعارات ورددوا هتافات تندد بما سموه "العبث بأهم وثيقة وطنية". وركزت الخطب على استهداف التعديلات للرموز الوطنية الأساسية من علم ونشيد وإلغائها محكمة #العدل السامية لتحصين الرئيس وكبار الوزراء والضباط من الملاحقة القضائية مستقبلاً.

لكن الحكومة ماضية قدماً في مشروع تعديل الدستور بمساندة أغلبية مريحة في #البرلمان، ما يشير إلى أن المعارضة عازمة على إسقاط هذا المشروع، وهي ترى أن التجاوب الجماهيري مع دعوتها ينهي التعديلات أخلاقياً وسياسياً.

وفي خضم هذا الجدل، أجرى مبعوث لـ #الأمم_المتحدة، محمد ابن شامباس، مشاورات في نواكشوط مع الرئيس وقادة المعارضة بهدف إطلاق حوار سياسي يبحث آليات انتقال سلس وهادئ للسلطة مع نهاية الولاية الرئاسية الحالية.