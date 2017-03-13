حفتر في موسكو ومعركة "كبيرة" مرتقبة في الهلال النفطي

أكدت مصادر مطلعة لــ"العربية.نت" وصول خليفة حفتر، القائد العام للجيش إلى العاصمة الروسية #موسكو خلال ظهر الاثنين للقاء كبار المسؤولين الروس.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام روسية أن #حفتر التقى مساء نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لبحث تطورات الملف الليبي.

ومن المتوقع بحسب المصادر أن تستمر زيارة حفتر غير المعلنة إلى ظهر يوم غد الثلاثاء حيث سيلتقي بمسؤولي #وزارة_الدفاع_الروسية.

في سياق آخر، أكدت مصادر قرب انطلاق ساعة الصفر الخاصة بتحرير موانئ النفط وسط البلاد بعد إتمام قوات الجيش استعدادها الكامل للهجوم.

وقال مصدر إن سلاح الجو هيأ الوضع للهجوم براً بشكل كبير بعد غارات كثيفة خلال الأيام الماضية على مواقع ميليشيات سرايا الدفاع في راس لانوف والسدرة وبن جواد والنوفلية، وطال بعضها قاعدة الجفرة سوط جنوب البلاد أيضاً.

وكشف المصدر أن الاستعداد القائم شاركت فيه كل الأجهزة الأمنية التابعة للجيش والحكومة، حيث انتشرت عديد النقاط الأمنية والعسكرية على طول المنطقة الممتدة شرق الهلال النفطي وصولاً إلى أجدابياً ومحطيها الجنوبي.

وبين المصدر أن خططاً أمنية مشددة وضعت لمنع أي اختراق خلفي لخطوط قوات الجيش وأيضاً لتأمين خطوك الإمداد.

وقال المصدر إن "دوريات أمنية متحركة ستبدأ العمل طيلة اليوم قريباً داخل المدن لا سيما أجدابيا والمناطق المحيطة بها، كما بدأت طلعات جوية مكثفة بهدف الاستكشاف وتحديد مواقع وتمركزات الميليشيات بالصحراء وفي محيط موانئ النفط ورصد تحركاتها وإمداداتها".

ووصفت المصادر بأن المعركة المقبلة لقوات الجيش بــ"الكبيرة والحاسمة"، مؤكدة أنها لن تتوقف قبل اجتثاث #الإرهاب.

وربطت المصادر بدء المعركة بــ"تهيئة الظروف مع بعض الدول الكبرى التي لم تتضح لديها الرؤية في منطقة الهلال وهوية الميليشيات المسيطرة عليها في الوقت الحالي"، كما أشارت المصادر إلى أن "نهاية معركة ًبنغازي القريبة جداً لها علاقة أيضاً ببدء المعركة المقبلة".