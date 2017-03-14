الجيش الليبي يتحرك باتجاه "قاعدة الجفرة"

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات #الجيش_الليبي العقيد #أحمد_المسماري تحرك قوات الجيش باتجاه #قاعدة_الجفرة لتحريرها.

وأكد المسماري، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء #سيطرة قوات الجيش على كامل #المنطقة_النفطية ووصول القوات إلى مناطق بن جواد والنوفلية غربا.

وقال المسماري "نتأهب الآن لمعركة أخرى حتى لا تتكرر هذه الأحداث مرة أخرى" مشيرا إلى أن قاعدة الجفرة هي " #بؤرة_الإرهاب الرئيسية".

وبين المسماري أن العملية الحالية مؤلفة من ثلاث مراحل "مراحل الأولى ضرب العدو والثانية مطاردته والثالثة تطهير البلاد من هذا الفكر" لافتا إلى أن قوات الجيش تطارد في الوقت الحالي فلول# سرايا_بنغازي في الصحراء.

وعن عملية السيطرة على منطقة #الهلال_النفطي قال "قمنا بحشد قوات الجيش وعملنا بسرعة لحماية المنشآت المحيطة بالمنطقة ولجأنا في الاثناء إلى أسلوب المعركة العميقة لتقليل الخسائر في صفوف قوات الجيش استطعنا اختراق النظام التكتيكي للعدو قبل لجوئه للدفاع" مشيرا إلى أن المعركة اليوم لم تأخذ وقتا طويلا.

يشار إلى أن مليشيات سرايا الدفاع عن بنغازي التي تم الإعلان عنها في يونيو العام الماضي بمرجعية المفتي المعزول الصادق الغرياني اتخذت من مقر قاعدة الجفرة، وسط جنوب البلاد، مقرا لها لتحشيد مقاتليها المكونين من عناصر#حرس_المنشآت_النفطية السابق ومليشيات تنحدر من #مصراتة بالإضافة لعناصر المجموعات الإرهابية الفارة من #بنغازي .