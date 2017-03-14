الجيش الليبي يستعيد كامل منطقة الهلال النفطي

أفادت مصادر "العربية" أن #الجيش_الوطني_الليبي تمكن من استعادة السيطرة على ميناء #راس_لانوف، فيما يواصل عمليته العسكرية لاستعادة #ميناء_السدرة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري، تحرير كامل ميناءي راس لانوف والسدرة من قبضة ميليشيات سرايا الدفاع عن بنغازي.

وقال المسماري في تصريح لــ"العربية.نت" إن العمليات القتالية انتهت في الميناءين بعد تحريرهما بالكامل من قبضة الميليشيات الإرهابية، لافتا إلى أن قوات الجيش وسلاح الجو تطارد فلول السرايا في مناطق غرب الهلال.

وأوضح المسماري أن "سلاح الجو ينفذ غارات في الوقت الحالي في مناطق بن جواد والكحيلة والنوفلية بعد أن وصلتها فلول الميليشيات المطرودة"، مؤكدا وقوع عشرات الأسرى أثناء اقتحام الميناءين.

وكانت قيادة قوات الجيش، أعلنت الجمعة قبل الماضية عن انسحاب قواتها من ميناءي راس لانوف والسدرة بعد هجوم مفاجئ من ميليشيات سرايا الدفاع عن بنغازي "حفاظا على سلامة المنشآت النفطية".

وكشف العميد إدريس بوخمادة، آمر جهاز #حرس_المنشآت_النفطية التابع لحكومة #الوفاق_الوطني بأنه سيطالب بحماية دولية للموانئ النفطية عبر فرض حظر طيران فوق المنطقة.

وكان مسؤول عسكري #ليبي كبير، قال إن قوات شرق #ليبيا (التابعة للجيش الليبي) شنت #هجوماً برياً الثلاثاء، لاستعادة #ميناء #راس_لانوف #النفطي وهو أحد مرفأين فقدت القوات الليبية السيطرة عليهما هذا الشهر. حسب ما أفادت رويترز.

وينشر الجيش الوطني الليبي المتمركز في الشرق قوات برية وينفذ ضربات جوية فيما يستعد لمحاولة استعادة ميناءي راس لانوف والسدر من فصيل منافس يعرف باسم سرايا الدفاع عن بنغازي.

وأكد أكرم بوحليقة، وهو قائد في الجيش الوطني الليبي في مدينة أجدابيا القريبة، تقارير إعلامية محلية عن بدء هجوم مضاد.

وأطلق تقدم سرايا الدفاع عن بنغازي في السدر وراس لانوف في الثالث من مارس/آذار شرارة جولة جديدة من #القتال للسيطرة على #الهلال_النفطي الليبي وهو منطقة ساحلية تقع إلى الجنوب الغربي من بنغازي مما أثار مخاوف من تصاعد العنف وعرقلة جهود الدولة العضو في أوبك لإنعاش إنتاجها النفطي.

وسيطر الجيش الوطني على موانئ الهلال النفطي في سبتمبر/أيلول لينهي حصارا طويلا للمنطقة مما أتاح للمؤسسة الوطنية للنفط زيادة الإنتاج لأكثر من المثلين.

ومنذ التقدم الذي أحرزته سرايا الدفاع عن بنغازي تراجع الإنتاج ثانية من 700 ألف برميل يوميا إلى 615 ألفا مع تعطل العمليات في السدر وراس لانوف.

ويسيطر الجيش الوطني على ميناءي البريقة والزويتينة القريبين من بنغازي.