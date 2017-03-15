كتائب حكومة الوفاق تقتحم مقرات حكومة الانقاذ بطرابلس

بدأت قوات موالية لحكومة الوفاق في #اقتحام #مقرات #حكومة_الانقاذ التابعة للمؤتمر الوطني بمجمع قصور الضيافة وسط العاصمة #طرابلس .

وأفاد مصادر أمنية مقربة من جهاز الأمن المركزي لــ"العربية نت" أن ثلاث كتائب تابعة لحكومة الوفاق اقتحمت مقرات قصور الضيافة من ثلاث محاور بعد أن حاصرتهم، مؤكدة أن القتال يجري في الوقت الحالي داخل غابة النصر المحيطة بفندق ريكسوس المقر الرئيس لحكومة الانقاذ.

وبحسب شهود عيان لــ"العربية نت" فإن أعمدة دخان شوهدت داخل قصور الضيافة الرئاسية، فيما بدأت عشرات الأسر المقيمة في حي دمشق والهضبة وبن غشير المتاخمة لمنطقة القتال في النزوح من بيوتها بسبب كثافة النيران.

وأصابت #قذائف الاشتباكات #مستشفى_الخضراء القريب حيث اندلعت النيران في الدور الأول منه فيما لا تزال فرق الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق.

من جانبها أعلنت فرق #الهلال_الأحمر نشر عديد النقاط الخاصة بالإسعاف وفرق أخرى لإجلاء الأسر العالقة في مناطق الاشتباك.

وكانت مديرية أمن طرابلس أعلنت منذ صباح الثلاثاء عن خطة لتأمين العاصمة طرابلس بالتنسيق مع كتائب تابعة لوزارة داخلية #حكومة_الوفاق نشبت على إثرها اشتباكات مسلحة في أحياء قرقارش وغوط الشعال وقرجي والحي الإسلامي وغيرها والتي أعلنت كتائب داخلية حكومة الوفاق عن السيطرة عليها وتأمينها بعد إخراج #المليشيات الموالية لحكومة الانقاذ منها.