هدوء حذر في طرابلس.. وأنباء عن جولة اقتتال أخرى

على الرغم من تراجع حدة الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية #طرابلس ، لا تزال المحال التجارية مقفلة بالتوازي مع إعلان مجلس طرابلس البلدي عن توقف الدراسة وإغلاق المدارس اليوم الأربعاء.

وأعلنت وزارة الداخلية في #حكومة_الوفاق (المعترف بها دولياً والتي يترأسها فايز السراج)، صباح الأربعاء، حالة النفير القصوى في صفوف أجهزتها في العاصمة، مؤكدة استمرار عملياتها الأمنية الهادفة لطرد المجموعات المسلحة التي وصفتها "بالخارجة عن القانون" في إشارة إلى مليشيات حكومة الإنقاذ (المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام الليبي في أغسطس2014، ومقرها طرابلس، ويترأسها خليفة الغويل).

صور تظهر سيطرة الوفاق على "قصور الضيافة"

إلى ذلك، نشرت القوة المشتركة المؤلفة من كتائب مسلحة منضوية تحت لواء داخلية الوفاق تسجيلات مرئية تظهر سيطرتها الكاملة على مجمع #قصور_الضيافة الرئاسي وفندق ريكسوس، التي كانت حكومة الإنقاذ اتخذتها مقاراً لها بعد قتال عنيف من ليل الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء.

وبحسب شهود عيان فإن طرابلس "شهدت حربا حقيقة ليل الثلاثاء الأربعاء". وقال أحد الشهود لــ"العربية نت" إن "بعض أهالي الأحياء المحاذية لمقار الإنقاذ تمكنوا من الخروج من منازلهم مبكرا فيما عاش أكثرهم رعباً جراء فشلهم في المغادرة بسبب إقفال الطرقات والرصاص العشوائي ."

أنباء عن جولة أخرى

ولا تزال العاصمة تشهد توتراً أمنياً ملحوظاً، وهدوءا حذرا بسبب أنباء تشير إلى أن مسلحي الإنقاذ ينظمون صفوفهم للعودة للقتال مجدداً، خلال الساعات القادمة حيث يتمركزون في مقار عسكرية جنوب العاصمة وتحديداً في #مطار_طرابلس .

في المقابل، لم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن عن حكومة الإنقاذ التي ينحدر رئيسها ومسلحوها من مصراتة، غير أن قادة عملية البينان المرصوص طالبوا، خلال بيان لهم ليل الثلاثاء، بــ"وقف القتال في طرابلس وإطلاق سراح المختطفين على الهوية"، معلنين أنهم "لن يقفوا مكتوفي الأيدي حيال ما يجري".

وتشير الأحداث المتوالية في طرابلس إلى إمكانية تجدد القتال، فقد أكدت مصادر أهلية أن أهالي بعض الأحياء يقيمون ما يشبه حواجز التوقيف لاعتقال أي مواطن ينتمي لمدينة #مصراتة، فيما هاجم آخرون مقر "قناة النبأ" الموالية للإنقاذ وأضرموا فيه النيران.

ولم يتسن الحصول على إحصائية لأعداد القتلى والجرحى من كلا الطرفين حتى الآن.

يذكر أن 3 حكومات تتنازع في ليبيا، وهي حكومة الإنقاذ وحكومة الوفاق، وحكومة طبرق التي انبثقت عن برلمان #طبرق المنحل في سبتمبر 2014، وتوجد بمدينة البيضاء شرقي ليبيا.