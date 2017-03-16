اشتباكات مسلحة حول سجن "رموز نظام القذافي"

أفادت مصادر مطلعة أن محيط #سجن_الهضبة الذي يقبع به عدد من رموز نظام #القذافي، يشهد اشتباكات مسلحة بين مسلحين من أهالي حي الهضبة وحراسات السجن.

وكان آمر سجن الهضبة خالد الشريف قد أعلن، في بيان له ظهر اليوم الخميس، أن كتيبته المكلفة بحراسة السجن ليست لها علاقة بالتجاذبات السياسية والقتال الدائر في #طرابلس، موضحاً أنه وكتيبته مكلفة من وزارة العدل بتأمين السجن.

وبحسب مصادر محلية، فإن أهالي منطقة #الهضبة مدعومون من كتيبة ثوار طرابلس، أحد مكونات قوات #حكومة_الوفاق يشتبكون مع حراسات السجن في محاولة لاقتحامه منذ عصر الخميس.

ويقبع في سجن الهضية، الذي يتولى خالد الشريف - أحد قادة الجماعة الإسلامية المقاتلة المقربة من تنظيم #القاعدة حراسته عبر كتيبة مسلحة - عددا من رموز نظام #القذافي السابق، من بينهم عبد الله السنوسي صهر القذافي وآخر رئيس لجهاز الأمن الداخلي، وأبوزيد دوردة آخر رئيس لجهاز المخابرات الخارجية، والبغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء، ونجل القذافي الساعدي، إضافة لعدد كبير من أركان حكم نظام القذافي الذين سبق أن أعلنت محكمة بطرابلس أحكاما بحقهم تتفاوت بين الإعدام والسجن المؤبد.