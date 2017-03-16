العاهل المغربي يعفي بن كيران من رئاسة الحكومة

قرر #العاهل_المغربي محمد السادس تعيين #رئيس_حكومة جديد من حزب #العدالة_والتنمية_الإسلامي الأول انتخابيا في تشريعيات 7 أكتوبر 2016، عوضا عن عبد الإله #بن_كيران رئيس الحكومة المكلف سابقا.

ففي بيان صحافي للديوان الملكي المغربي فإن العاهل #محمد_السادس ، "سيستقبل في القريب العاجل، هذه الشخصية، وسيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة".

وذهب الديوان الملكي #المغربي إلى أن العاهل محمد السادس، اتخذ قراره "بمقتضى الصلاحيات الدستورية" باعتباره "الساهر على احترام الدستور، وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين".

محمد السادس: حرص على تجاوز الجمود

كما أن قرار العاهل العربي أتى "حرصا، على تجاوز وضعية الجمود الحالية"، بعد أن دخلت أطول أزمة لتشكيل حكومة مغربية، شهرها السادس على التوالي.

ووفق الديوان الملكي المغربي، "سبق للعاهل محمد السادس، أن بادر بالإسراع، بعد 48 ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية"، لخريف العام الماضي، بتعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة.

ويأتي القرار، بعد أن قام الملك محمد السادس، بحث رئيس الحكومة المعين، عدة مرات، لتسريع تكوين الحكومة الجديدة.

محمد السادس: انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيل حكومة

وجاء القرار الجديد، حيال أطول أزمة حكومية، بحسب الديوان الملكي المغربي، بعد أن أخذ الملك محمد السادس "علما بأن المشاورات التي قام بها رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت 5 أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم، عن تشكيل أغلبية حكومية"، إضافة إلى "انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها".

ويأتي القرار الملكي المغربي، وسط "كل الاختيارات المتاحة، التي يمنحها" للعاهل المغربي "نص وروح الدستور"، في "تجسيد لإرادة صادقة، وحرص دائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب".

وفي ختام بلاغ الديوان الملكي المغربي، أشاد محمد السادس، ب "روح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة"، التي "أبان عنها عبد الإله بنكيران، طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات".