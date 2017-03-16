تونس.. جدل حول موعد الانتخابات المحلية

اعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، أن إمكانية تنظيم #الانتخابات البلدية (المحلية) سنة 2017 لا تزال ممكنة.

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي عبرت فيه أحزاب سياسية ومنظمات أهلية عن صعوبة تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي خلال السنة الجارية، مقترحة الثلث الأول من السنة كموعد مناسب.

يذكر في هذا الإطار أن جل الأحزاب السياسية غير مستعدة لمثل هذه الانتخابات مثلما أكد ذلك المحلل السياسي عادل الشاوش في تصريح لـ "العربية.نت".

ويرى ثابت أن الأحزاب التونسية باستثناء حركة #النهضة غير جاهزة لأي انتخابات، خاصة إذا ما كانت انتخابات محلية تفترض استعداداً لوجيستياً كبيراً، فضلاً عن كونها تفترض التواجد في عدد كبير من الدوائر الانتخابية، وهو ما تعجز الأحزاب على الإيفاء به، وفق تعبيره.

ووفق تصريح لرئيس #الحكومة، فإن الانتخابات البلدية ستشمل 350 بلدية لانتخاب أكثر من 7 آلاف عضو في مجالسها المنتخبة.