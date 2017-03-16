شاهد أول تعليق لرئيس حكومة المغرب بعد إقالته

في أول تعليق على قرار إعفائه من العاهل المغربي محمد السادس، أوضح عبد الإله بنكيران أنه "لا تعليق (..) انتهى الكلام. لا تعليق على كلام صاحب الجلالة".

وأوضح بنكيران "انتهت الحكومة بالنسبة لبن كيران".

ويعقد في هذه الأثناء حزب #العدالة_والتنمية الإسلامي اجتماعاً لمكتبه السياسي في مقره في #الرباط من أجل الرد على بيان الديوان الملكي المغربي.

وأعلن #الديوان_الملكي_المغربي عن إعفاء عبد الإله بن كيران من منصب رئيس الحكومة المكلف لتشكيل تحالف حزبي حكومي.

ويعيش #المغرب بدون حكومة منذ أكثر من 5 أشهر لما بعد الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2017.