صور حصرية تظهر سيطرة الجيش الوطني على "راس لانوف"

أظهرت صور حصلت عليها "الحدث" انتشار قوات من الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة #حفتر داخل ميناء #راس_لانوف النفطي جنوب غربي بنغازي، بعد أن استعادت السيطرة عليه بشكل كامل قبل يومين، إضافة إلى سيطرتها على ميناء السدرة بعد طرد جماعات مسلحة كانت سيطرت على الموانئ في وقت سابق من هذا الشهر.

إلى ذلك، أعلن المجلس الرئاسي لـ #حكومة_الوفاق الوطني الليبي التوصل إلى اتفاق يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في العاصمة #طرابلس.

وينص الاتفاق على خروج كافة الكتائب والتشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس في مدة لا تتجاوز 30 يوما، إضافة إلى تكليف #الحرس_الرئاسي التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتأمين وحماية مقر قصور الضيافة، على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية لمتابعة إخلاء كافة المواقع.