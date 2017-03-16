ليبيا.. اتفاق على وقف إطلاق النار في طرابلس

اتفقت #فصائل_مسلحة وكتائب متصارعة في العاصمة الليبية #طرابلس على وقف إطلاق النار هناك.

الاجتماع حضره عدد من السياسيين والممثلين عن هذه المجاميع والداعمين لها، في قاعدة "ابوستة" البحرية وهي مقر المجلس الرئاسي لحكومة #الوفاق الوطني.

وينص الاتفاق، الذي تم برعاية قادة الفصائل ومسؤولين في #حكومة_الوفاق وشخصيات ليبية، على خروج كافة #الكتائب والتشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس، وإطلاق سراح كافة #المعتقلين والمختطفين على الهوية، وتكليف الكتيبة 301 الحلبوص ومديرية أمن طرابلس بتأمين وزارة الداخلية، وأن تستمر قوة حماية وزارة العدل بتأمين وحماية الوزارة، فيما يكلف #الحرس_الرئاسي والكتيبة 15 و155 بتأمين وحماية مقر #قصور_الضيافة.

وتشكل لجنة مشتركة تابعة لوزارتي داخلية ودفاع الوفاق لمتابعة تنفيذ خروج كل الكتائب و#التشكيلات_المسلحة من المقار.

من جانبه، قال #خليفة_الغويل الذي يتزعم ما يعرف بحكومة الإنقاذ، لموقع "بوابة إفريقيا"، إن أتباعه انسحبوا من مواقعهم تجنباً لسفك الدماء وأنه لن يعترف بحكومة الوفاق، نافياً إصابته في المواجهات الأخيرة في طرابلس.