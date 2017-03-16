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ليبيا.. اتفاق على وقف إطلاق النار في طرابلس

المصدر: دبي - قناة العربية
خليفة الغويل
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اتفقت #فصائل_مسلحة وكتائب متصارعة في العاصمة الليبية #طرابلس على وقف إطلاق النار هناك.

الاجتماع حضره عدد من السياسيين والممثلين عن هذه المجاميع والداعمين لها، في قاعدة "ابوستة" البحرية وهي مقر المجلس الرئاسي لحكومة #الوفاق الوطني.

وينص الاتفاق، الذي تم برعاية قادة الفصائل ومسؤولين في #حكومة_الوفاق وشخصيات ليبية، على خروج كافة #الكتائب والتشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس، وإطلاق سراح كافة #المعتقلين والمختطفين على الهوية، وتكليف الكتيبة 301 الحلبوص ومديرية أمن طرابلس بتأمين وزارة الداخلية، وأن تستمر قوة حماية وزارة العدل بتأمين وحماية الوزارة، فيما يكلف #الحرس_الرئاسي والكتيبة 15 و155 بتأمين وحماية مقر #قصور_الضيافة.

وتشكل لجنة مشتركة تابعة لوزارتي داخلية ودفاع الوفاق لمتابعة تنفيذ خروج كل الكتائب و#التشكيلات_المسلحة من المقار.

من جانبه، قال #خليفة_الغويل الذي يتزعم ما يعرف بحكومة الإنقاذ، لموقع "بوابة إفريقيا"، إن أتباعه انسحبوا من مواقعهم تجنباً لسفك الدماء وأنه لن يعترف بحكومة الوفاق، نافياً إصابته في المواجهات الأخيرة في طرابلس.

كلمات دالّة

#فصائل مسلحة, #طرابلس, #الوفاق, #حكومة الوفاق, #الكتائب, #المعتقلين, #الحرس الرئاسي, #قصور الضيافة, #خليفة الغويل

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