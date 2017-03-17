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اعتقال 15 داعشياً خططوا لاستهداف مسؤولين مغاربة

المصدر: الرباط - عادل الزبيري
من مقر مكتب محاربة الإرهاب في مدينة سلا قرب الرباط
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أعلن المغرب اعتقال 15 شخصا مشتبها موالين لداعش، ونشطاء في مدن أبرزها #الدار_البيضاء و #فاس و #مراكش و #وجدة و #أكادير.

ففي بلاغ صحافي حصل مراسل "العربية" في #المغرب على نسخة منه، بينت الداخلية المغربية أن المشتبه بهم من الداعشيين المغاربة تعودوا على تنفيذ عمليات إرهابية داخل المغرب.

وسعا المعتقلون الجدد من الداعشيين المغاربة إلى استلهام أسلوب داعش الميداني في القتل والتدمير، في ‎#سوريا والعراق في تنفيذ العمليات الإرهابية.

وقام عنصر من بين المعتقلين بمراقبة وترصد لأهداف ميدانية في مدينة الدار البيضاء كبرى مدن المغرب، في أفق تصوير شريط فيديو يتبنى فيه تنفيذ عملية إرهابية باسم داعش.

كما قام مشتبه بهم من بين المعتقلين 15، الحصول على أسلحة نارية لتصفية شخصيات عامة وعسكرية مغربية.

ونفذ عملية الاعتقال مكتب محاربة الإرهاب التابع للمخابرات الداخلية المغربية.

كلمات دالّة

#الدار البيضاء, #فاس, #مراكش, #وجدة, #أكادير, #المغرب, #سوريا

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