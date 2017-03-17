العاهل المغربي يكلف سعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة

أعلن الديوان الملكي المغربي أن العاهل #محمد_السادس استقبل قبل قليل في القصر الملكي بمدينة #الدار_البيضاء الدكتور #سعد_الدين_العثماني، وعينه رئيس حكومة جديدا.

وبعد هذا التعيين الملكي لسعد الدين العثماني، سيواصل الرئيس الجديد للحكومة مشاورات #تشكيل_حكومة_مغربية_جديدة هي الثانية تحت مظلة دستور 2011.

ويأتي تعيين العثماني وسط أطول أزمة لتشكيل حكومة مغربية جديدة دخلت شهرها السادس على التوالي.

وشغل سعد الدين العثماني منصب وزير الخارجية في النسخة الأولى من الحكومة السابقة، قبل أن يغادر الحكومة في التعديل الحكومي.

كما شغل العثماني، الطبيب النفساني، منصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي سابقا.

ويشغل العثماني حاليا منصب رئاسة برلمان #حزب_العدالة_والتنمية الإسلامي.

وعاد العثماني لافتتاح عبادته في الطب النفسي في #الرباط في أعقاب مغادرته وزارة الخارجية المغربية.