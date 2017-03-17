العدالة والتنمية: بن كيران لم يتسبب بتأخر تشكيل الحكومة

شدد حزب العدالة والتنمية في رد على بلاغ الديوان الملكي المغربي، على أن الأمين العام للحزب عبد الإله #بن_كيران، "لا يتحمل بأي وجه من الأوجه مسؤولية التأخر في تشكيل الحكومة"، محملاً بنفس الوقت، مسؤولية فشل بن كيران إلى ما سماها "الاشتراطات المتلاحقة" الصادرة عن أطراف حزبية أخرى.

وأعلن حزب العدالة والتنمية أن استمرار "الاشتراطات ستجعل تشكيل #الحكومة_المغربية المقبلة متعذراً، أيا كان رئيس الحكومة المعين.

وقد وقع العدالة والتنمية في بيان رسمي عن الاعتزاز بما ورد في بلاغ الديوان الملكي المغربي، ليلة الأربعاء، من تأكيد الملك محمد السادس، على "توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب".

العدالة والتنمية: اعتزاز باختيار العاهل المغربي

أكدت القيادة الحزبية للعدالة والتنمية أن عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المعفى من مهامه،"أدى مهمته في احترام تام للمنطق الدستوري، والتكليف الملكي، والتفويض الشعبي"، فتمكن وفق الحزب بن كيران من "الانتصار للاختيار الديمقراطي"، من أجل "المصلحة الوطنية العليا، وتشكيل حكومة قوية ومنسجمة" في مستوى "تطلعات العاهل المغربي محمد السادس".

وأوضح الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية لأكتوبر الماضي، عن استمراره في خدمة "المصلحة الوطنية العليا" للمغرب، مع حرص في نفس الوقت على "تعزيز الاختيار الديمقراطي، وتغليب منطق التوافق، بما لا يمس بثوابت ومقومات" المملكة المغربية.

وتحت مظلة استمرار أطول أزمة لتشكيل حكومة في تاريخ #المغرب، يعقد حزب العدالة والتنمية، دورة استثنائية من برلمانه الداخلي نهاية الأسبوع الجاري، بغية "اتخاذ القرار المناسب".