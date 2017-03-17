تونس.. حملة لوقف "إبادة الكلاب"

دعا أجانب من المدافعين عن الحيوانات، السلطات في #تونس إلى الكف عن قتل الكلاب السائبة في الشوارع، وذلك تعاطفا مع مواطنة تونسية قامت الشرطة البلدية بقتل كلبها من نوع "كانيش" باستخدام الرصاص هذا الأسبوع بمدينة نابل التونسية، كما هددوا بمقاطعة زيارة تونس في صورة استمرار حملات قتل الكلاب.

وانتشرت على الإنترنت صور لمواطنين من الدنمارك وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة رافعين لافتات تندد بإبادة #الكلاب كتب عليها باللغة الفرنسية والإنجليزية "أوقفوا قتل الكلاب في تونس" و"لن نأتي إلى تونس إن لم تتوقفوا عن قتل الكلاب".

وتبرّر السلطات في تونس حملاتها على الكلاب السائبة التي تطلقها في كل مرة، بالخطر الذي تشكله على صحة وسلامة المواطنين، لكن الجمعيات المدافعة عن #الحيوانات تدعو إلى البحث عن بدائل أخرى عوض قتلها كاللجوء إلى تعقيمها.

وتكررت الحوادث التي تتسبب فيها الكلاب السائبة في عدد من المدن التونسية حيث تعرض عدد من المواطنين إلى إصابات بعد أن قامت الكلاب الضالة بمهاجمتهم، آخرها طفلة تبلغ من العمر 12 سنة أصيبت بجروح على مستوى الرأس والساق بعد أن اعترضتها مجموعة من الكلاب وهي في طريقها إلى مدرستها بمحافظة #القصرين.