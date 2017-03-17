بالفيديو.. غضب بالمغرب من مذيعة سخرت من مرض نفسي

أثارت أحد حلقات برنامج #صباحيات_دوزيم الذي يعرض على القناة المغربية الثانية استفزاز المغاربة وخلّفت حالة من الاستياء لديهم بعد سخرية واستهزاء مقدمة البرنامج من حاملي أحد الأمراض النفسية، وصلت حد التشكيك في مهنيتها وأخلاقها.

وأظهر مقطع #الفيديو الذي انتشر بكثافة على #شبكة_الإنترنت خاصة الشبكات الاجتماعية، مقدمة البرنامج وتدعى "سميرة البلوي" وهي تضحك عندما كان الطبيب الحاضر في البرنامج يشرح أعراض وأسباب مرض "ثنائي القطب" الذي يعاني منه نسبة من المغاربة، حيث قارنت المقدمة تسمية هذا المرض بالقطب الشمالي والجنوبي لتنخرط رفقة بقية الحاضرات بالأستوديو في نوبة من الضحك.

ولم يعجب هذا التصرف #المغاربة خاصة نشطاء مواقع #التواصل_الاجتماعي الذين رؤوا فيه استفزازا لمشاعر المصابين بهذا #المرض، ودليلاً على جهل المقدمات وعدم حرفيتهن واحترامهن لأخلاقيات المهنة الصحفية، مما جعلهم يطالبونها بالاعتذار من المغاربة خاصة حاملي هذا المرض الصعب.

ووصف مغرد هذا التصرف بالفضيحة، مؤكداً أنه يدل على نقص وافتقار للمهنية التي يتطلبها تقديم البرامج، مضيفا أن ما يبدو هو أن مقدمات البرنامج مهتمات بلباسهن وجمالهن أكثر من محتوى البرنامج.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لها البرنامج وفريقه إلى الانتقاد والسخرية، حيث سبق أن وجدوا أنفسهم في #موقف_محرج بعد بثهم لفقرة حول العنف ضد #المرأة، اقترحت مكياجاً لإخفاء آثار الكدمات التي يسببها عنف الأزواج على وجه المرأة.