تسارعت الأحداث العسكرية والسياسية في #ليبيا هذا الأسبوع في عدة مناطق وأسقطت معها كل مؤشرات الوصول إلى حلول بين الأطراف المتنازعة، فمن السباق للسيطرة على النفط شرق ليبيا إلى الصراع على المقرات الحكومية في العاصمة طرابلس إلى ظهور تنظيم #داعش من جديد في سرت، هكذا يبدو الوضع في ليبيا.

وقد جمعت "العربية.نت" 10 نقاط، تشرح آخر تطورات المشهد الليبي:

السباق على النفط ينتهي

استعادت قوات الجيش الذي يقوده خليفة #حفتر سيطرتها مرة أخرى على كامل #الهلال_النفطي بعد أن تمكنت القوات التابعة لما يعرف بـ"سرايا الدفاع عن بنغازي" مطلع هذا الشهر من انتزاع ميناءي السدرة وراس لانوف من قوات حفتر وتسليمهما إلى حكومة #الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السراج، وتراجعت هذه القوات إلى قواعدها بالجفرة تاركة المنشآت النفطية لصالح جيش حفتر.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser شاهد أيضاً: صور حصرية تظهر سيطرة الجيش الوطني بقيادة حفتر على ميناء رأس لانوف

الجفرة المحطة المقبلة للصراع

قوات الجيش الليبي توعدت مؤخراً المجموعات التابعة لسرايا الدفاع عن #بنغازي بملاحقتها في قواعدها بالجفرة، في المقابل أعلنت هذه الأخيرة أنها ستحافظ على مواقعها في الجفرة ومصممة على مواصلة قتال القوات التي يقودها حفتر، وهو ما يدل على أن مدينة الجفرة التي تحتوي على قاعدة جوية هامة ستكون محطة الصراع المقبلة بين هاتين القوتين.

إلغاء اتفاق توحيد المؤسسة النفطية

إعلان #الجيش_الليبي بقيادة خليفة حفتر استعادة منطقة الهلال النفطي دفع بالبرلمان شرق ليبيا إلى إنهاء الاتفاق الذي تم إمضاؤه في شهر تموز/يوليو الماضي والذي يقضي بتوحيد المؤسسة الوطنية للنفط في #طرابلس مع المؤسسة الأخرى في بنغازي، وإلى حد الآن لم يتم الإعلان عن الجهة التي ستدير العمليات النفطية في ليبيا.

العاصمة طرابلس وصراع التشكيلات المسلحة المتكرر

في الأيام الأخيرة الماضية تحولت العاصمة طرابلس مثل كل مرة إلى ساحة صراع عسكري وقتال عنيف بين التشكيلات المسلحة التي تدعم #حكومة_الإنقاذ والأخرى الموالية لحكومة الوفاق المدعومة من #الأمم_المتحدة في منطقة للتنافس على المقرات الحكومية والبنوك، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى من بينهم رئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل الذي أصيب بشظايا في قدميه، ودفع بعديد العائلات إلى النزوح كما تم توقيف الدراسة

حكومة الوفاق تحقق تقدما على حساب حكومة الإنقاذ

انتهى الصراع بسيطرة القوات المحسوبة على حكومة الوفاق على القصور الرئاسية وفندق وقاعات ريكسوس الواقعة بمنطقة بني غشير وتمكنت من طرد مجموعات حكومة الإنقاذ التي كانت تتخذها مقرا لها منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

انتفاض أهالي طرابلس

الوضع في العاصمة واستمرار حالة الانفلات الأمني لم يعد يرضي أهاليها الذين انتفضوا في الشوارع للمطالبة بخروج كل التشكيلات المسلحة من طرابلس وإخلائها من كل مظاهر التسلح وتفعيل دور الجيش والشرطة لتأمينها.

استجابة للمطالب واتفاق على وقف إطلاق النار

اليوم هناك حالة من الهدوء في شوارع العاصمة طرابلس بعد اتفاق الأطراف المسلحة على وقف فوري لإطلاق النار في العاصمة طرابلس وخروج التشكيلات المسلحة في مدة لا تتجاوز 30 يوما وفق #اتفاق_الصخيرات.

انسداد أفق التسوية السياسية

وفي ظل هذا الواقع المعقد فإن الوصول إلى حل سياسي يبدو صعباً في ظل الخلافات الكبيرة بين أطراف الأزمة في الداخل، فرغم المبادرات السياسية من دول الجوار التي ما زالت تسعى لإقناع هذه الأطراف بالجلوس على طاولة الحوار باعتباره المخرج الوحيد للأزمة، إلا أنها تصطدم بواقع ليبي صعب في ظل تمسك كل الأطراف بمواقفها وعدم استعدادها لتقديم تنازلات.

ولعل إعلان البرلمان الليبي في شرق البلاد إسقاط الاتفاق السياسي الأممي وعدم اعترافه به وتأكيد رئيسه عقيلة صالح على رفضهم التعامل مع #المجلس_الرئاسي الحالي خير دليل على أن الوصول إلى تسوية سياسية لحالة الانقسام في ليبيا مستبعد، وأن الوضع السياسي والميداني عاد إلى مربع الصفر.

اجتماع دولي حول ليبيا

تتجه الأنظار السبت إلى العاصمة المصرية #القاهرة التي ستحتضن اجتماعا دوليا حول ليبيا سيجمع كلا من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ والممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي إلى ليبيا جاكايا كيكويتي، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فدريكا موغريني، والممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن #كوبلر، بهدف إعادة إحياء العملية السياسية في ليبيا وتنسيق المواقف بشكل يفضي إلى محاولة إيجاد تسوية توافقية وشاملة للأزمة وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء المتصارعين.

تنظيم داعش يظهر مجدداً في سرت

ويبدو أن حالة الانقسام والصراع الميداني والسياسي في ليبيا شجعت داعش على الظهور مجددا في مدينة #سرت حيث بدأت عناصره في التحرك مؤخراً لإيجاد منافذ جديدة من أجل إعادة التموقع، وهو ما دفع بغرفة عمليات #البنيان_المرصوص التابعة لحكومة الوفاق إلى إعلان حظر التجوال في المدينة بهدف محاصرة بقايا هذا التنظيم ووضع حد لتحركاته وإحباط مخططاته الجديدة في البلاد.