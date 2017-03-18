بنغازي.. إجلاء 7 أسر بعد فرار جماعي للإرهابيين

أعلن المتحدث باسم #القوات_الخاصة التابعة للجيش الليبي، ميلود الزوي، مقتل 23 شخصاً من مقاتلي المجموعات الإرهابية في #بنغازي وفقدان 5 جنود من قواته خلال صد لعملية فرار جماعي للمجموعات الإرهابية المحاصرة في عمارات 12، كما أعلن إجلاء 7 أسر.

وقال الزوي في حديث خاص لــ"العربية.نت" إن المجموعات الإرهابية نفذت عملية هروب جماعي على متن عدد من السيارات بصحبة أسرهم خلال ساعات صباح السبت باتجاه مناطق الصابري وسوق الحوت بعد اشتداد القتال حول العمارات .

وأضاف الزوي أن "الاشتباك العنيف مع المجموعة الفارة المفاجئ تسبب في مقتل 23 عنصراً، من بينهم امرأتان"، مضيفاً أن قوات الجيش تمكنت من القبض على سيارات أخرى كان على متنها نساء تم تسليمهن إلى الجهات الأمنية .

وأوضح "نرجح أن أسباب الفرار هي اشتداد العمليات القتالية وقرب سقوط ما تبقى من عمارات 12 ما حدا بهم إلى الفرار باتجاه الصابري وسوق الحوت حيث تتوفر إمكانية الهرب عبر البحر"، لافتاً إلى أن الأسر الناجية عددها سبع أسر أغلبهم من النساء.

وقال الزوي "فقدنا 5 من عناصرنا أثناء الاشتباك المفاجئ ولكن عمليات التمشيط سوف تسفر قريباً عن الانتهاء من السيطرة الكاملة على العمارات".

يشار إلى أن قوات الجيش، بعد أن أحكمت سيطرتها على حي قنفودة غرب المدينة، لجأت المجموعات الإرهابية التي تقاتل تحت مسمى "مجلس شورى بنغازي"، (مدعوم من التيارات المتطرفة عبر ميناء #مصراته غرب البلاد) إلى عمارات 12 المحاذية لقنفودة فيما لا تزال جيوب إرهابية أخرى متواجدة في الصابري وسوق الحوت على البحر غرب المدينة .

إلى ذلك، تناقلت وسائل إعلام محلية أنباء عن سقوط طائرة حربية تابعة للجيش، إلا أنه لم يتسن التأكد من صحة الأنباء.