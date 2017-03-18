مجلس الشيوخ الموريتاني يرفض مشروع تعديل الدستور

رفض #مجلس _الشيوخ_الموريتاني مساء الجمعة مشروع التعديل الدستوري، حسبما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".

وقضت التعديلات المطروحة بإلغاء مجلس الشيوخ لتحل محله مجالس جهوية (مناطقية محلية)، وإدخال تعديلات تتعلق بـ #العلم_الموريتاني و #نشيد_موريتانيا.

وصوت 33 من أعضاء المجلس من أصل 56 ضد مشروع تعديل #الدستور_الموريتاني الذي قدمته الحكومة، بحسب ما أعلن رئيس المجلس.

وتم تحديد التعديلات خلال حوار في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2016 بين الغالبية الملتفة حول الرئيس #محمد_ولد_عبد العزيز و #المعارضة_الموريتانية التي توصف بالمعتدلة.

وكان #مجلس_الشيوخ قد بدأ الاثنين مناقشة مشروع #التعديل_الدستوري بعدما أقرته الجمعية الوطنية، الغرفة الثانية من #البرلمان_الموريتاني، الخميس بأكثرية ساحقة.

وقال الخبير القانوني فاضلي ولد الرايس لوكالة "فرانس برس" إن "التعديل بات بالتالي مرفوضا بشكل نهائي من مجلس الشيوخ. ويعود إلى الرئيس أن يقرر ما إذا كان يريد السير" بهذا التعديل عبر إحالته الى استفتاء، وهو خيار آخر مطروح من أجل إمرار التعديل.

وكان تحالف من نحو 15 حزبا معارضا في #المنتدى_الوطني_للديمقراطية_والوحدة، قد عبّر عن إدانته لمشروع مراجعة #دستور_موريتانيا ودعا الى تظاهرات جمعت واحدة منها آلاف الأشخاص في #نواكشوط في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2016.