إنقاذ ثلاثة آلاف شخص قبالة ليبيا

أنقذ خفر السواحل الإيطالي نحو ثلاثة آلاف شخص الأحد في #البحر_المتوسط قبالة #ليبيا في 22 عملية إغاثة، بحسب ما أعلن رجال خفر السواحل الإيطاليون الذين ينسقون عمليات الإنقاذ.

وقال مسؤول في #خفر_السواحل "بعد أيام هادئة، يأتي المهاجرون بأعداد كبيرة مستفيدين من حالة طقس مواتية".

وقالت سفينة اكواريوس الإنسانية التابعة لمنظمة "اس او اس متوسط" غير الحكومية ومنظمة #أطباء_بلا_حدود إنها أنقذت 946 شخصا منذ الصباح الباكر بينهم 200 قاصر دون مرافق.

وأظهر شريط فيديو لأطباء بلا حدود أطفالا صغارا يرقصون على السفينة على إيقاع الطبول الإفريقية. وكان الأشخاص الذين أنقذتهم السفينة اكواريوس، على متن تسعة مراكب من الخشب أو المطاط على حافة الغرق.

وبحسب إحصائيات الحكومة الإيطالية فقد تم إنقاذ 16 ألفا و206 اشخاص في البحر منذ بداية العام وحتى 17 آذار/مارس 2017. وكان تم انقاذ 11 الفا و911 شخصا في الفترة ذاتها من 2016.

في المقابل فإن عدد الواصلين، الذي عادة ما يتزايد او يتناقص حسب الأحوال الجوية، كان قليلا في الأسبوعين الأولين من آذار/مارس.