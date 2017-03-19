بالفيديو.. شاهد ردة فعل التونسيين تجاه موقف عنصري

أظهر #فيديو عرضه برنامج تلفزيوني على قناة "الحوار" التونسي، تعاطف #التونسيين مع الأفارقة من ذوي البشرة السوداء المقيمين في تونس ونبذه لكل أشكال #العنصرية والكراهية التي يتعرضون لها.

وقام برنامج #حكايات_تونسية هذا الأسبوع في إطار تناوله لموضوع "العنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء في تونس"، بعرض #تجربة مصورة لمعرفة ردة فعل التونسيين تجاه #موقف_عنصري تعرض له شاب إفريقي من ذوي البشرة السمراء عندما طلب من بعض الناس في الشارع مساعدته بتفسير رسالة وصلته على هاتفه من أحد أصدقائه باللغة العربية تضمنت عبارات إهانة وعنصرية له.

ومراعاة لمشاعره، رفض أغلب الذين تحدث معهم ترجمة الرسالة، وطلبوا منه التخلي عن صديقه أو تقديم شكوى ضده للشرطة، لأنه لم يكن في المستوى اللائق، وعرضوا عليه في المقابل صحبتهم ومساعدته في إيجاد عمل، في حين اكتفى البعض الآخر بالقول إن الرسالة تحمل عبارات عنصرية، وأغرقوا صاحبها بكيل من الشتائم، معبرين في نفس الوقت عن تضامنهم معه ضد هذا #الهجوم_العنصري الذي تعرض له والترحيب به بينهم.