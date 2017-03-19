لماذا منعوا طالبة مغربية من دخول البرلمان الإيطالي؟

طلب #البرلمان_الإيطالي الأحد، بالتحقق في واقعة منع طالبة جامعية من دخول قاعة تابعة لمجلس النواب، بسبب جنسيتها المغربية.

وقال التلفزيون الإيطالي الرسمي، الأحد، إن المغربية #إلهام_المنصف ، البالغة من العمر 22 عاماً، مُنعت الخميس الماضي من دخول قاعة تابعة لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، لتسلم #جائزة_تقديرية تمنحها مؤسسة الصداقة الإيطالية الأميركية، لألمع الخريجين في التخصصات العلمية، وذلك لأنها تحمل جواز سفر مغربيا.

وأضاف أنه بناء على ذلك، طالبت رئيس البرلمان #لاورا_بولدريني بالتحقق من الواقعة.

وذكر التلفزيون الإيطالي أن بولدريني قررت استضافة الطالبة المغربية في مكتبها، بوقت لاحق الأحد.

وبرر الموظفون المسؤولون في مبنى #مجلس_النواب منع الطالبة من الدخول بأن "المبنى يتبع للبرلمان ولا يحق لمواطنين غير أوروبيين دخوله"، وفق المصدر نفسه.

وكان من المقرر أن تتسلم المنصف جائزة تقديرية لحصولها على إجازة في العلوم السياسية من إحدى الجامعات الإيطالية، بأعلى الدرجات.