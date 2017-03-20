بعد جدل حول صحته.. بوتفليقة يظهر على التلفزيون

بعد الجدل الذي دار في #الجزائر خلال الأسابيع الأخيرة، حول حالته الصحية، لا سيما بعد إلغاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الشهر الماضي لقاءها المقرر معه، ظهر الرئيس الجزائري عبد العزيز #بوتفليقة الأحد للمرة الأولى عبر التلفزيون منذ إلغاء زيارة ميركل.

واستقبل بوتفليقة في العاصمة الجزائرية عبد القادر مساهل، وزير الشؤون المغاربية والإفريقية، بحسب مشاهد نقلها التلفزيون العام.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية "قدم السيد مساهل لرئيس الجمهورية خلال هذا الاستقبال تقريراً عن الوضع السائد في المنطقة، لا سيما في منطقة الساحل ومالي وليبيا".

وكانت #ميركل ألغت في آخر لحظة في 20 فبراير زيارتها للجزائر "بسبب التهاب حاد للشعب الهوائية" للرئيس بوتفليقة الذي يثير وضعه الصحي الكثير من الأسئلة حول قدرته على إدارة البلاد.

يذكر أن بوتفليقة البالغ من العمر 80 عاماً، والذي انتخب للمرة الأولى رئيساً في 1999 وهو اليوم في ولايته الرابعة، أصيب في 2013 بجلطة دماغية، وأصبح يتنقل على كرسي متحرك وقليل الظهور.