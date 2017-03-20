تأجيل تسلم أطفال تونسيين من سجون ليبيا

قال #وزير_الخارجية_التونسي، خميس الجينهاوي، اليوم الاثنين إن "عملية تسلم الأطفال التونسيين القصر المتواجدين في #السجون_الليبية تأجلت بسبب مخاطر أمنية وخاصة مايحدث في #طرابلس من مواجهات"، وفق تعبيره.

وكان وفد تونسي سينتقل إلى العاصمة الليبية طرابلس لتسلم أطفال تونسيين متواجدين بالسجون الليبية، إلا أنه وقع تاجيل هذه الزيارة إلى وقت لاحق وفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وفي علاقة بتطورات #الوضع_الليبي، رحب الجينهاوي بخليفة حفتر في تونس من أجل حل الأزمة الليبية وتفعيل #المبادرة_التونسية.

تجدر الإشارة إلى أن الخارجية التونسية كانت قد أكدت بأن الأطفال التونسيين موجودون في سجن معيتيقة بطرابلس، وعدد آخر محتمل بمستشفى مصراتة، وأن أعمارهم لا تتجاوز الخمس سنوات.

وأضاف مصدر بالخارجية التونسية أن المعلومات المتوفرة تؤكد وجود 14 طفلا تونسيا بسجن معيتيقة بطرابلس، فيما لم يتم التأكد بعد من جنسية 5 أطفال آخرين بمستشفى #مصراتة، مبينا أنه سيتم اللجوء إلى اختبار الحمض النووي للتأكد من نسبهم إن اقتضى الأمر.