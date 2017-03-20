ليبيا..الجيش يعتقل ابن وزير بحكومة الإنقاذ ضمن إرهابيين

ألقت القوات الخاصة التابعة للجيش الليبي القبض على عدد من العناصر الإرهابية الفارة كانوا في طريقهم من عمارات 12 قبل السيطرة عليها أول من أمس باتجاه جنوب غرب المدينة.

وكشف مصدر بالقوات الخاصة في حديث لــ"العربية.نت" أن أحد المقبوض عليهم هو ابن وزير بحكومة #الإنقاذ (منبثقة عن المؤتمر الوطني بطرابلس ويترأسها #خليفة_الغويل) كان برفقة #إرهابي من الجنسية المصرية، ووصل عدد المقبوض عليهم إلى 8 إرهابيين أثناء المطاردات.

وأوضح أن التحقيقات كشفت أن أحد المقبوض عليهم هو ابن #وزير_الشهداء_والجرحى بحكومة الإنقاذ، #محمد_الجازوي، وكان برفقة مقاتل آخر مصري الجنسية ضبطا بمزارع تيكا جنوب غرب المدينة وهما يحاولان مواصلة الفرار إلى خارج #بنغازي.

وقال إن "عمليات البحث والمطاردة أسفرت عن القبض على 6 آخرين ليصل عدد المعتقلين إلى 8 حتى الآن"، لافتا إلى أن عملية الفرار الجماعي التي نفذتها المجموعة الإرهابية في بنغازي أول من أمس مكنت بعضا من أفرادها من الوصول إلى مناطق الصابري وسوق الحوت التي لا تزال جيوب أخرى تتحصن داخلها، بينما أسفرت المواجهة عن مقتل ما يقارب 30 إرهابيا وأسر أعداد أخرى، إضافة لإجلاء 7 أسر أغلبهم من النساء كان الإرهابيون يتخذونهم دروعا بشريا لمنع #الجيش من التقدم.