البحرية الليبية تنقذ 205 مهاجرين قبالة سواحلها

تمكنت دورية تابعة للقوات الخاصة في #البحرية_الليبية بتاجوراء من #إنقاذ 205 #مهاجرين بينهم 8 نساء وطفل، كانوا على متن قاربين مطاطيين في طريقهما إلى #أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.

ومع قرب انتهاء تدريبات #البحرية_الإيطالية لخفر #السواحل_الليبية وبدء تسليمها مهام حماية السواحل لضبط عمليات #تهريب #المهاجرين باتجاه إيطاليا قدمت #حكومة_الوفاق قائمة بمستلزمات ومتطلبات خفر السواحل الواجب تأمينها خلال 24 شهرا كحد أقصى.

من أبرزها 10 طرادات للبحث والإنقاذ يصل طول المركب الواحد أكثر من 30 مترا، 10 #زوارق دورية لاستخدامها في عمليات التفتيش على طول الساحل لمنع زوارق المهربين من الإبحار، و4 طائرات مروحية من شأنها إدارة العمليات لتقصي وتتبع تحركات #القوارب غير الشرعية، وكذا 24 من القوارب المطاطية الخفيفة لأعمال الدورية والمطاردة والاعتراض، فضلا عن أجهزة اتصال متطورة وسترات للغوص وأسطوانات الأكسجين ومناظير ليلة.

كما سيتم إنشاء غرفتين لعمليات المراقبة مزودة بأجهزة رادار لرصد التحركات في البحر المتوسط الفاصل بين ليبيا و #إيطاليا.

وتقدر النفقات على مستلزمات #خفر_السواحل الليبية بقيمة 800 مليون يورو، صرف الاتحاد الأوروبي منها مبلغ 200 مليون دولار حتى الآن.