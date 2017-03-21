انطلاق مفاوضات تشكيل الحكومة المغربية

بدأت في مقر حزب #العدالة_والتنمية الإسلامي في الرباط رسمياً مفاوضات تشكيل الحكومة المغربية الجديدة.

ووصل قياديون من حزب #الاستقلال المحافظ، الثالث انتخابياً، إلى مقر حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

وأعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي والناطق باسم رئيس الوزراء المكلف، أن سعد الدين العثماني يلتقي الثلاثاء قياديين من أحزاب الاستقلال.

ويلتقي العثماني اليوم أيضاً قياديين من أحزاب #الأصالة_والمعاصرة، الثاني انتخابيا وحزب #التجمع الرابع انتخابياً وحزب الحركة الشعبية الخامس انتخابياً.

كما يلتقي رئيس الحكومة المكلف غداً الأربعاء قياديين من حزبين يساري هما حزب الاتحاد الاشتراكي السابع انتخابياً وحزب التقدم والاشتراكية الثامن انتخابياً.

إلا أن مصطفى الخلفي لم يعلن عن لقاء مع حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، العاشر انتخابياً وتحالف اليسار الديمقراطي، يتوفر على برلمانيين اثنين في المؤسسة التشريعية.