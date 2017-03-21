تقدم لقوات الجيش الليبي شرق البلاد وجنوبها

أفادت مصادر عسكرية بإحراز قوات الجيش الوطني "تقدماً ملحوظاً" شرق البلاد وجنوبها وتمكنها من السيطرة على مواقع جديدة.

وأوضحت المصادر في حديث لـ"العربية.نت" أن قوات الجيش الوطني، بقيادة خليفة حفتر، تقدمت باتجاه جنوب مدينة #درنة، بعد أن صدت محاولة لتقدم المجموعات الإرهابية بمنطقة الظهر الحمر .

وأضاف أن قوات الجيش باتت على مقربة من مشارف المدينة إلا أن قيادة الجيش لم تعط أوامرها بعد لاقتحام المدينة.

في الجنوب، أعلن لواء المجحفل 12 التابع لقوات الجيش تقدمه باتجاه قاعدة تمنتهت العسكرية القريبة من سبها ومحاصرتها من ستة محاور.

وأكدت المصادر ذاتها أن الحصار وقع دون وقوع أي اشتباكات مع القوة الثالثة المنحدرة من #مصراتة والمتحالفة مع بعض قبائل الجنوب والتي تسيطر على مواقع عسكرية هي بوابة قويرة المال شمال سبها وقاعدتي تمنهنت والجفرة.

وقالت المصادر إن الجحفل وخمسة كتائب مساندة له تحاصر تمنهنت وبوابة قويرة المال بشكل كامل وتنتظر أوامر قيادة الجيش لبدء اقتحامها.

يشار إلى أن شرق البلاد وجنوبها باتت تحت سيطرة قوات الجيش باستثناء قاعدتي الجفرة وتمنهنت بالجنوب التي يسيطر عليها خليط من المسلحين المنتمين لتنظيم #القاعدة تحت مسمى #سرايا_الدفاع_عن_بنغازي وآخرين من مصراتة تحت مسمى القوة الثالثة مساندين من ميليشيات قبلية، ومدينة درنة التي تسيطر عليها مجموعات تنتمي لتنظيم القاعدة تحت مسمى مجلس شورى المدينة مدعومين من مجموعات متشددة بالبلاد.